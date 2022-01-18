Німеччина не хоче провокувати Росію і тривалий час блокує постачання озброєння українській армії.

Британські військові літаки з протитанковою зброєю для Збройних сил України рухалися в обхід повітряного простору Німеччини.

Маршрут літаків зауважив засновник Conflict News Кайл Глен.

Журналіст поцікавився, чи пов’язаний такий маршрут з німецькою політикою "непровокування" Росії.

"Сьогодні ввечері (допис за 17 січня – УНІАН) у бік України прямує два С-17 Королівських Військово-повітряних сил. Обидва навмисне уникають повітряного простору Німеччини. Цікаво, Німеччина відмовляє літакам у доступі до польотів зі зброєю для України?" - йдеться у Twitter Глена.

На підтвердження своєї оцінки експерт опублікував знімок руху транспорту на Flight Radar, на якому видно, що С-17 летіли до України не через Німеччину напряму, а через Данію і Польщу.

Що передувало

Міністр оборони країни Бен Воллес напередодні заявив, що Лондон перекине в Україну протитанкову зброю, не чекаючи нападу Росії.

Блокування поставок зброї Україні через НАТО

У грудні міністр оборони України Олексій Резніков звинуватив Німеччину в блокуванні поставок зброї Україні через НАТО, попри попередження США про можливе вторгнення Росії.

"Вони будують газопровід "Північний потік-2" і одночасно блокують наше оборонне озброєння. Це досить несправедливо", - зазначив Резніков.

Цьому передувала заява, зроблена колишнім главою МЗС ФРН Гайко Маасом у червні 2021 року. Міністр заявив, що постачання до України зброї німецького виробництва може негативно вплинути на переговори з РФ щодо необхідності проведення зустрічей у "нормандському форматі".

За даними BILD, за ініціативи Меркель Німеччина наклала вето на продаж Україні антидронових рушниць та протиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

Нинішній міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтвердила, що Берлін шукає інші варіанти деескалації РФ: "Наш пріоритет зараз - це унеможливлення подальшого загострення. Цього можна досягнути лише за допомогою дипломатії у "нормандському форматі" і через Раду НАТО-Росія та в рамках ОБСЄ".

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