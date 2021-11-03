Також парламент має усунути неузгодженості в законі про олігархів.

Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про звільнення п'яти міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.

Йдеться про міністрів екології, економіки, реінтеграції, оборони та стратегічних галузей промисловостей.

Також сьогодні ВР розглядатиме питання про усунення неузгодженостей та неточностей у трьох ухвалених раніше законах. Серед них - закон про олігархів.

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Крім того, у порядку денному - так званий "ресурсний" законопроект щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.

Серед іншого заплановано до розгляду законопроект про адміністративну процедуру.

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Автор: Таня Поляковська