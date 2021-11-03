Сьогодні Верховна Рада розгляне питання про звільнення п'яти міністрів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в порядку денному сьогоднішнього засідання парламенту.
Йдеться про міністрів екології, економіки, реінтеграції, оборони та стратегічних галузей промисловостей.
Також сьогодні ВР розглядатиме питання про усунення неузгодженостей та неточностей у трьох ухвалених раніше законах. Серед них - закон про олігархів.
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Крім того, у порядку денному - так званий "ресурсний" законопроект щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень.
Серед іншого заплановано до розгляду законопроект про адміністративну процедуру.
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