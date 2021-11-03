Таке рішення підтримали 322 депутата.

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 322 з 366 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Проти проголосував 1 депутат, 17 - утримались, а 26 - не голосували.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня стало відомо, що Роман Абрамовський написав заяву про звільнення з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Автор: Таня Поляковська