Рада звільнила Абрамовського / фото УНІАН
Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Романа Абрамовського з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.
Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 322 з 366 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.
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Проти проголосував 1 депутат, 17 - утримались, а 26 - не голосували.
Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня стало відомо, що Роман Абрамовський написав заяву про звільнення з посади міністра захисту довкілля та природних ресурсів.