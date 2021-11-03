Таке рішення підтримали 320 депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову про звільнення Олексія Любченка з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 320 з 366 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

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Проти проголосував 1 депутат, 20 - утримались, а 21 - не голосували.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада стало відомо, що Олексій Любченко написав заяву про звільнення з посади першого віце-прем'єр-міністра - міністра економіки.

Нагадаємо, сьогодні СБУ прийшла з обшуками до віце-прем'єр-міністра – міністра економіки України Олексія Любченка, а також в.о. голови Державної податкової служби Євгена Олейнікова, йдеться на сторінці "ЄвроМайдан – EuroMaydan".

Довідка УНІАН. 20 травня цього року Верховна Рада призначила голову Державної податкової служби Олексія Любченка першим віце-прем'єр-міністром - міністром розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України.

28 жовтня в коментарі УНІАН заступниця голови фракції "СН" Галина Янченко зазначила: "Мінстратегпром вже оголошений. Далі - Міністерство окупованих територій, Міністерство оборони, Міністерство екології і Міністерство економіки".

На уточнення щодо кандидатів на заміну, вона розповіла: "По Міністерству окупованих територій і Міністерству оборони - там буде легка, скажімо так, зміна: Резніков йде на Міністерство оборони, а на Міністерство окупованих територій зараз розглядається Верещук (народний депутат від "СН" - УНІАН). І на Міністерство економіки розглядається Юлія Свириденко (заступниця керівника Офісу президента України - УНІАН)".

Крім того, на посаду міністра екології, додала вона, розглядається нинішній заступник міністра Руслан Стрілець. Янченко зауважила, що це дані саме станом на 28 жовтня.

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Автор: Богдан Слуцький