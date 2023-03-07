За його словами, зараз президент не має наміру його звільняти.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, коли може покинути свою посаду.

У коментарі ТСН міністр розповів, що у президента України Володимира Зеленського зараз немає планів звільняти його. Резніков каже, що зможе скористатися правом піти з посади вже після перемоги України у війні з Російською Федерацією.

"За власним бажанням я маю право піти у відставку тоді, коли буду вважати, що це можливо. Я скористаюся цим правом після перемоги. Після перемоги я знаю, чим буду займатися. У мене дуже багато рахунків до росіян. Я вважаю, що є інша сфера, де можна їх наздоганяти навіть після перемоги. У президента немає планів мене відправляти у відставку", - пояснив він.

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Чутки про відставку Резнікова

Нагадаємо, що на початку лютого, після корупційного скандалу із закупівлями продуктів харчування для ЗСУ, ряд ЗМІ повідомили, що Міністра оборони Олексія Резнікова можуть незабаром звільнити, а на його місце призначать главу української розвідки Кирила Буданова.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Резнікова переведуть на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Тоді міністр сказав, що вперше чує про це, проте відмовився б від такої пропозиції, оскільки процедури переведення "з міністра на міністра" не існує.

Вже в середині лютого Резніков повідомив, що залишиться на посаді за рішенням президента.

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