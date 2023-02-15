На тлі скандалу із закупівлями харчових продуктів для українських військових за завищеними цінами в Міноборони відбулися звільнення.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що за рішенням президента Володимира Зеленського залишиться на посаді після корупційного скандалу в МО із закупівлями харчових продуктів для ЗСУ. Про це повідомляє The Guardian.

"На запитання, чи планує він залишатися на посаді міністра оборони найближчими місяцями, Резніков відповів: "Так, це було рішення мого президента", — передає видання його слова.

Скандал у Міноборони України та кадрові перестановки

24 січня після скандалу із закупівлею харчових продуктів для військових частин заступник міністра оборони В’ячеслав Шаповалов подав у відставку.

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У грудні 2022 року був відсторонений від обов'язків, а в січні 2023 року звільнений з посади директора Департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький.

5 лютого 2023 року деякі українські ЗМІ повідомили, що міністр оборони Олексій Резніков може бути звільнений наступного тижня. Його посаду може обійняти очільник української розвідки Кирило Буданов.

Згодом у той же день Резніков заявив, що рішення, бути чи не бути йому міністром оборони, згідно з Конституцією, ухвалює президент.

13 лютого Резніков оголосив про подання документів на погодження кандидатур на посади своїх заступників. За інформацією ЗМІ, на ці посади претендують волонтер, громадський діяч, засновник благодійного фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега та народний депутат V, VI та VII скликань, екс-посол у Канаді Андрій Шевченко.

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