Ізраїль у військовому плані - самодостатня країна, і не потребує тих обсягів військової допомоги, які необхідні Україні.

Війна проти терористів ХАМАС не вплине на надання міжнародної військової допомоги для України від ключових партнерів - Сполучених Штатів Америки та країн Європи. Як передає кореспондент УНІАН, про це надзвичайний і Повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський сказав на пресконференції.

"Три тижні тому стався жахливий напад терористів на Ізраїль, внаслідок якого понад 1 тис 400 ізраїльтян та громадян інших держав загинули, понад 5 тис поранено. За останніми даними, майже 250 заручників знаходяться в руках терористів в Секторі Гази", - зазначив Бродський.

Він зазначив, що із загального числа загиблих відомо про 25 громадян України, які загинули після нападу терористів.

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Посол уточнив, більшість загиблих українців мали подвійне громадянство - України та Ізраїлю. Їхні сім'ї перебували в Ізраїлі. Але надійшли звернення з приводу двох загиблих українців, сім'ї яких знаходяться в Україні, Про поховання їхніх тіл в Україні.

За його словами, Ізраїль не був готовий до нападу терористів ХАМАС, яким вдалося застати Ізраїль зненацька.

"Після того, що сталося, Ізраїль почав операцію зі знищення інфраструктури ХАМАС в Секторі Гази. Ця операція триває. Ця операція не буде швидкою стільки, скільки буде потрібно до того моменту, поки ХАМАС не буде знищений в Секторі Гази", - зазначив Бродський.

Посол уточнив, що мова йде про "розвинену інфраструктуру терору", оскільки ХАМАС протягом десятиліть будував таку інфраструктуру в Секторі Гази. Зокрема, була побудована мережа тунелів протяжністю 500 км. Ці тунелі використовуються для контрабанди зброї і ракет.

"Терористи не думають про мирних жителів. Навпаки, вони використовують громадян, які живуть в Секторі Гази, а там живе близько 2 млн осіб, в якості живого щита. На жаль, це призводить до жертв серед цивільного населення в Секторі Гази. Відповідальність за те, що відбувається, повністю лежить на плечах терористичної організації ХАМАС", - підкреслив посол.

Як констатує Бродський, напад ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня змінив правила гри.

"Ізраїль не готовий жити поруч з ХАМАС. Ми розуміємо, що питання стоїть виключно так: або ми, або вони. Ми нікуди йти не маємо наміру. Ми маємо намір продовжувати жити в Ізраїлі, продовжувати будувати нашу країну. Значить ХАМАСу доведеться піти, і ми зробимо все для цього", - заявив Бродський.

Він повідомив, що перемога для Ізраїлю - це коли в Секторі Гази не буде терористів ХАМАС і коли звідти не буде виходити небезпека для громадян Ізраїлю.

При цьому, посол зазначив, що Ізраїлі знають, що Україна підтримує Ізраїль. "Ми сподіваємося, що президент Зеленський приїде до Ізраїлю. Ми чекаємо Зеленського в Ізраїлі. Будемо раді його бачити з візитом солідарності та підтримки", - зазначив посол.

Він назвав Україну однією з найбільш проізраїльських країн у Європі. "Україна одна з небагатьох країн, де не було виступів на підтримку терору, не було виступів на підтримку ХАМАС", - сказав посол.

Як вважає Бродський, він не думає, що ситуація в Ізраїлі вплине на допомогу Україні. "Наскільки я знаю, Сполучені Штати і Європа мають намір продовжувати надавати допомогу Україні в тому обсязі, якому було обіцяно. Це і військова допомога, і гуманітарна допомога", - сказав посол.

Він уточнив, що Ізраїлю потрібна була специфічна допомога від США щодо ракет для систем ППО "Залізний купол".

"В принципі, Ізраїль у військовому сенсі є самодостатньою країною. Ми зможемо за себе постояти. Нам звичайно, не потрібна допомога в тому обсязі, яка потрібна Україні", - сказав посол.

Війна Ізраїлю проти ХАМАС - останні новини

За останню добу ЦАХАЛ за добу завдав ударів приблизно по 300 цілям. За даними Reuters, ізраїльські війська атакували бойовиків ХАМАС у великій мережі тунелів під сектором газу.

Тим часом ООН підтримало резолюцію, що закликає до гуманітарного перемир'я в Секторі Гази, що викликало негативну реакцію Ізраїлю.

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