Йдеться про визнання Росії державою-спонсором тероризму, візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго та зброю.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, йдеться про визнання Росії державою-спонсором тероризму, візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго та зброю.

"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ", - вважає керівник ОП.

Як раніше повідомляв УНІАН, Сенат США одноголосно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.

11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, що підтримує тероризм. Країни ЄС закликали негайно зупинити туризм і видачу віз громадянам РФ і Білорусі.

В РФ не в захваті від таких перспектив. Зокрема, директор департаменту Північної Америки російського МЗС Олександр Дарчієв заявив, що Москва пригрозила розривом дипломатичних відносин з Вашингтоном у разі визнання Російської Федерації "країною-спонсором тероризму". У РФ заявили, що це буде "точкою неповернення".

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