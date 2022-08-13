Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак назвав п'ять кроків для перемоги над Російською Федерацією.
Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Єрмака, йдеться про визнання Росії державою-спонсором тероризму, візовий бан для росіян, обмеження ціни на нафту, газове ембарго та зброю.
"Ці кроки допоможуть нам перемогти Росію, зруйнувавши її економіку, армію, а також позбавлять їх бажання воювати та шантажувати західний світ", - вважає керівник ОП.
Як раніше повідомляв УНІАН, Сенат США одноголосно підтримав резолюцію, яка закликає держсекретаря Ентоні Блінкена оголосити Росію державою-спонсором тероризму за її злочини в Чечні, Грузії, Сирії та Україні.
11 серпня Сейм Латвії визнав Росію державою, що підтримує тероризм. Країни ЄС закликали негайно зупинити туризм і видачу віз громадянам РФ і Білорусі.
В РФ не в захваті від таких перспектив. Зокрема, директор департаменту Північної Америки російського МЗС Олександр Дарчієв заявив, що Москва пригрозила розривом дипломатичних відносин з Вашингтоном у разі визнання Російської Федерації "країною-спонсором тероризму". У РФ заявили, що це буде "точкою неповернення".