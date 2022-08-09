Як нагололиси на Банковій, Росія має зійти з глобального ринку.

Перемога України у війні з Росією - це конкретне повернення всіх українських територій під де-факто контроль Києва, бо юридично, згідно з міжнародним правом вони і так українські.

Про це заявив в інтерв'ю BBC Україна радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Мене взагалі не обходить, що буде з Росією. Я вважаю, що перемога України - це конкретне повернення всіх українських територій під де-факто контроль України, бо юридично, згідно з міжнародним правом вони і так наші", - зазначив Подоляк.

За його словами, для українців принципово важливо, щоб Росія програла, бо тоді вона на 15-20 років зійде з глобального ринку.

"І знаєте, що паралельно з цим зникне? Росія ж вкладає гроші в ультраправих, у нацистів по всьому світу, Росія вкладає в різні терористичні організації. Росія провокує маленькі і великі конфлікти в Африці, на Близькому Сході - у тій же Сирії. Росія постійно турбує Європу, і там наростає хаос. Росія постійно провокує міграційні кризи, голодні кризи, енергетичні кризи. (Якщо Росія програє), це все на певний час зникне. Тобто і Європа, і ми зможемо вкладати у розвиток свого добробуту. Оце буде перемога (України). І, до речі, Європи теж", - наголосив Подоляк.

Раніше на Банковій спрогнозували долю РФ та Білорусі у разі перемоги України.

Варто зазначити, як писав раніше УНІАН, військовий експерт Олег Жданов переконаний, що на сьогодні США не потрібна перемога України, тому вони затримують постачання озброєння. На його думку, Білий дім робить основний упор на зміну політичного режиму в РФ.

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