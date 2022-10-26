Олексій Резніков вважає, що поставки важкого озброєння цілком реальні.

Українська армія може отримати танка і винищувачі від західних союзників. У цьому питанні головним є політична воля США.

Про це розповів Міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Politico.

На його думку, Білий дім повинен проявити лідерство в поставках озброєння і техніці, яка потрібна Україні техніки.

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"Я дуже оптимістично налаштований, поставки танків Abrams можливі в майбутньому. І я впевнений, що передача винищувачів, таких як F-16, F-15 або Gripen зі Швеції, також буде можлива", – зазначив Резніков.

При цьому він вказав, що країни, які можуть виробляти танки, чекає політичного рішення від Вашингтона. Міністр упевнений, що після отримання першого танка Abrams від США, почнуться поставки Leopard, Marder та іншої важкої бронетехніки.

"Ми розуміємо, що всі наші партнери, які мають промисловість, здатну виробляти танки – такі як Великобританія, Франція і Німеччина – вони будуть чекати політичного рішення від США", – розповів глава Міноборони України.

Проблеми з поставками танків для України - що відомо

Історія з поставками Україні важкого озброєння тягнеться вже не перший день. 15 вересня глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що урядова коаліція прийняла одноголосне рішення не постачати бойові танки Україні. За його словами, причина в тому, що військових доведеться довго навчати.

При цьому глава МЗС Німеччини Анналена Бербок наполягала на якнайшвидшому прийнятті рішення про постачання Україні танків. 17 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Генманія "не хоче діяти наодинці" в питанні поставки танків і буде приймати подібні рішення разом з союзниками.

Водночас Берлін активно допомагає з поставками іншої техніки для української армії. Так, 19 вересня Україна одержавши від Німеччини Mars II і бронетранспортери Dingo.

22 жовтня Шольц заявив, що Берлін не поспішає передавати танки для ЗСУ через громадян Німеччини, які проти санкцій щодо РФ і поставок зброї Україні.

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