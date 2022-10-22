За словами канцлера, Німеччина круговими поставками досягла того, що Чехія, Словенія, Словаччина та Греція вже поставили Україні понад 100 радянських танків.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц пояснив, що ФРН не поспішає передавати танки Україні, бо уряд враховує позицію тих громадян Німеччини, які виступають проти антиросійських санкцій і поставок зброї Києву.

Шольца цитує Welt.

За його словами, Німеччина круговими поставками досягла того, що Чехія, Словенія, Словаччина та Греція вже поставили Україні понад 100 радянських танків. Українська сторона може їх використати одразу, оскільки має для них необхідні запчастини та боєприпаси.

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"Але факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми постачаємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі - не діяти поодинці... Моє враження від розмов з громадянами: від 20 до 30% не погоджуються ані з політикою санкцій, ані з постачанням зброї. Серед них виборці практично всіх політичних напрямів - ХДС/ХСС, ВДП, "зелених", а також СДПН. Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень", - зазначив Шольц.

Канцлер додав, що чимало німців вважають поміркований курс уряду правильним.

"Тож думка дуже широка, ми не повинні забувати це, якщо ми хочемо триматися разом як суспільство", - сказав Шольц.

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