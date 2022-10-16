Вона додала, що "подальша підтримка буде, особливо у сфері ППО".

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що в даний час пріоритетом є посилення протиповітряної оборони України.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Phoenix.

"На початку тижня ми побачили, наскільки важлива протиповітряна оборона. На щастя, половину ракетних атак на Київ вдалося перехопити, в тому числі завдяки нашим постачанням зброї", - пояснила свою позицію Бербок. Відео дня

Вона додала, що "подальша підтримка буде, особливо у сфері ППО".

Натомість Бербок вважає, що постачання Україні танків є другорядним у нинішній ситуації.

"Якщо говорити про згадані вами танки, вони вже постачаються іншими країнами в рамках "кільцевої" схеми обміну. Крім того, завдяки просуванню на схід українські війська змогли захопити велику кількість російських танків. Тому питання танків зараз стоїть не так гостро, як питання протиповітряної оборони", - зазначила Бербок.

Проблеми з поставкою німецьких танків Україні

15 вересня співголова Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що урядова коаліція в Німеччині ухвалила одностайне рішення не постачати бойові танки Україні, оскільки на підготовку українських військових піде тривалий час.

В свою чергу міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наполягала на швидкому ухваленні рішення про постачання Україні німецьких бойових танків. Вона згадала про деокуповану Балаклію і заявила, що західне озброєння допомагає українцям визволяти свої території.

А вже 17 вересня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна "не хоче діяти наодинці" в ситуації з наданням Україні танків і прийматиме такі рішення у координації з союзниками.

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