Екс-прем'єр Британії Борис Джонсон хоче використати своє становище в якості однієї з головних рушійних сил західної підтримки України у її захисті від агресії РФ.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зосередиться на зміцненні підтримки США для України.

Про це пише Financial Times посилаючись на союзників і друзів Джонсона.

Після виходу з боротьби за посаду прем'єр-міністра після відставки Ліз трас Джонсон зазначив, що не планує назавжди йти з політики. "Я вважаю, що можу багато чого запропонувати, але боюся, що зараз просто невідповідний час", — сказав він.

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За словами одного з друзів Джонсона, малоймовірно, що він увійде в кабінет під керівництвом нового прем'єр-міністра Ріші Сунака. "Немає ніяких очікувань, що його попросять повернутися", - сказав він.

Близькі союзники заявили, що замість цього Джонсон хоче з користю використовувати становище, яке він заробив, перебуваючи при владі, в якості однієї з головних рушійних сил Західної підтримки України в її захисті від агресії Росії. За їхніми словами, Джонсон планує проводити більше часу у Вашингтоні, щоб лобіювати подальшу двопартійну підтримку України з боку США.

"Формальної ролі поки немає, але Бориса дуже турбує ситуація в Україні. Він вважає, що США і їх витрати на оборону є найкращою силою для військового успіху у війні, і хоче переконатися, що підтримка не ослабне", - сказав один із друзів Джонсона.

Ріші Сунак також натякнув на можливу міжнародну роль колишнього прем'єр-міністра висловивши надію, що Джонсон продовжить "вносити свій внесок у суспільне життя вдома і за кордоном".

Деякі офіційні особи британського уряду обговорювали можливість того, що Джонсон візьме на себе роль міжнародного посланника, потенційно допомагаючи зусиллям з відновлення України.

Борис Джонсон - що відомо

Борис Джонсон став 77-м прем'єром Великої Британії у липні 2019 року. Він надавав підтримку Україні, а також закликав інші країни не йти на поступки російському диктатору. За час повномасштабного вторгнення РФ в Україну Джонсон тричі приїжджав до Києва. Під час останнього візиту президент Володимир Зеленський вручив йому орден Свободи.

7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади британського прем'єра. Причиною, через яку була ініційована відставка Джонсона, став секс-скандал. Зокрема, заступник голови консерваторів Кріс Пінчер чіплявся до колег по парламенту і, будучи п'яним, домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду. З цієї причини незадовго до відставки Джонсона з його уряду пішли канцлер казначейства Ріші Сунак і міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Бориса Джонсона на посаді прем'єр-міністра з 6 вересня змінила Ліз Трасс, яка в кабінеті Джонсона була міністром закордонних справ. У передвиборній кампанії Трасс обіцяла забезпечити Володимиру Путіну поразку в Україні. У квітні вона виголосила доктрину нового світу.

Після обрання Елізабет Трасс прем'єром політика щодо України в Британії не змінилася. У свою чергу Трасс підкреслила, що Лондон постачатиме ЗСУ ще більше зброї.

Але незабаром Трасс піддалася критиці через своїх податкові ініціативи, їй довелося поміняти міністра фінансів і відмовитися від заявлених бюджетних планів. 23 вересня публікація нового проекту бюджету переполошила фінансові ринки.

18 жовтня стало відомо, що міністр оборони Великої Британії Бен Воллес і один з його заступників Джеймс Гіппі заявили, що підуть у відставку. Таке рішення може бути прийнято, якщо Ліз Трасс не виконає свою передвиборчу обіцянку витратити 3% ВВП на оборону до 2030 року.

Вже 20 жовтня, після всього 45 днів перебування на посаді, Ліз Трасс пішла у відставку з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

Офіційно про намір балотуватися оголосили лідерка палати громад Пенні Мордонт і колишній міністр фінансів Ріші Сунак.

22 жовтня ЗМІ повідомляли, що Джонсону вдалося отримати підтримку понад 100 депутатів, щоб знову взяти участь у передвиборній гонці за посаду прем'єр-міністра Великої Британії. Але вже наступного дня Джонсон оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.

Пізніше з гонки за лідерство в Консервативній партії і посаду прем'єр-міністра вибула Пенні Мордонт. Таким чином Ріші Сунак став єдиним претендентом.

Допомога Україні від США

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну США виділили вже понад $16 мільярдів. 15 жовтня президент США Джо Байден оголосив про нову військову допомогу на суму 725 мільйонів доларів, яка буде передана для Збройних сил України. З урахуванням нового пакету загальна сума допомоги Україні досягне 17,5 мільярдів.

21 вересня глава Білого дому повідомив, що Сполучені Штати вже виділили на допомогу Україні понад $25 млрд.

4 жовтня президент США Джо Байден оголосив про надання Україні ще одного пакету військової допомоги на суму 625 мільйонів доларів.

Однак напередодні листопадових проміжних виборів у Конгресі США зростає кількість противників регулярної військової допомоги Україні. Серед республіканців все частіше звучать заяви, що гроші, які виділяються нашій країні, краще витратити на боротьбу з Китаєм і вирішення внутрішніх проблем.

З-за цього у Республіканській партії США спостерігається розкол з приводу того, як довго країна повинна допомагати Україні. Недавні опитування також показали, що частка республіканців, які вважають допомогу надмірною, зросла з 9% до третини. Зараз формуються два табори. Один очолює Кевін Маккарті, який може стати спікером Палати представників від Республіканської партії в наступному році. Він запропонував припинити фінансування США для боротьби з Росією. Другий очолює лідер республіканської меншини в Сенаті Мітч Макконнелл, який продовжує підтримувати додаткову допомогу Україні.

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