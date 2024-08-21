Візит індійського прем'єр-міністра станеться вперше за 30 років встановлення дипломатичних відносин з Україною.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, візит якого до Києва очікується найближчим часом, планують обговорити можливість вирішення конфлікту з РФ.

Як повідомляє Reuters, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у середу заявив, що цього тижня під час свого візиту до Києва "поділиться думками" на мирне вирішення конфлікту між Україною та Росією.

"У середу Моді вирушив до Польщі й в п'ятницю відвідає Київ, що стане першим візитом індійського прем'єр-міністра в Україну з моменту встановлення дипломатичних відносин 30 років тому", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що візит Моді до України відбудеться за кілька тижнів після його візиту до Москви, під час якого він дорікнув російському лідеру Володимиру Путіну в повномасштабному вторгненні в Україну, яке розпочалося у лютому 2022 року.

Моді також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським минулого місяця під час саміту "Великої сімки" в Італії.

"Як друг і партнер, ми сподіваємося на якнайшвидше повернення миру та стабільності в регіон", - заявив Моді перед своїм від'їздом.

Reuters пише, що Індія неодноразово закликала Україну та Росію використовувати діалог та дипломатію для вирішення своїх розбіжностей.

"Дводенний візит Моді до Росії минулого місяця збігся з летальним ударом по дитячій лікарні в Києві, після чого він сказав Путіну, що смерть невинних дітей була болісною та жахливою, і закликав до вирішення конфлікту. Українські лідери також виступили за те, щоб Індія допомогла відновити зруйновану війною економіку країни", - йдеться у публікації.

Війна в Україні - позиція Індії

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу засудили Кремль та ввели антиросійські санкції. Індія була однією з країн, які зайняли нейтральну сторону й продовжили торгувати з країною-агресором.

Заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл вважає, що Індія планує почати активну участь у війні в Україні

"Я думаю, що ми, найімовірніше, почуємо новини про більш безпосередню участь Індії у справах України. Я вдячний за це. Я думаю, Індія хоче відігравати відповідальну роль на глобальному рівні", - сказав Кемпбелл у сенатському комітеті з міжнародних відносин.

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