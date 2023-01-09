Уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу.

Київ просив Тбілісі передати йому комплекси "Бук", які Україна надала Грузії під час війни з Російською Федерацією у 2008 році.

Про це заявив у тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов у своїй статті. Він розповів, що Київ відверто повідомляє про необхідність в озброєнні ще з початку вторгнення РФ.

"Українська сторона послідовна у своїх запитах до всіх міжнародних партнерів, у тому числі Грузії, щодо надання озброєння, військової техніки та боєприпасів, а також відверто заявляла про життєву необхідність в озброєнні на самому початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну" - зазначив дипломат.

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За словами Касьянова, Україна також просила передати й протитанкові комплекси Javelin, які Грузія отримала від США. Більш того, Штати не тільки схвалили подібний крок, а й пропонували замінити їх на новіші комплекси.

"Незважаючи на те, що уряд Грузії категорично відмовився надавати військову допомогу, Україна виступає проти використання цього питання у внутрішньополітичних суперечках та відкидає будь-які звинувачення у спробах втягнути Грузію у війну з РФ" - підсумував він.

Війна в Україні: заяви Грузії

25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії – ні фінансових, ні економічних. Він підтвердив цю позицію 3 квітня.

Як писав Die Welt Грузія боїться, що стане наступною жертвою Путіна. Заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявляв, що Грузія з окупованими Росією територіями Південної Осетії і Абхазії може об'єднатися з РФ тільки як одна держава.

Наприкінці грудня Гарібашвілі наголошував, що офіційний Тбілісі достатньо робить для підтримки України.

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