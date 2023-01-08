Радник ОПУ також висловив свою особисту позицію, яка більш радикальна, ніж офіційні заяви.

Радник ОПУ Михайло Подоляк оголосив, що Україна офіційно пропонує передати Михеїла Саакашвілі на лікування в Україну чи в будь-яку іншу третю державу.

Подоляк зазначив для Суспільного мовлення Грузії, що на відміну від Росії, Україна не втручається у "суверенні справи інших країн" та не дає жодних порад, саме тому пропозиція передати нашій державі Саакашвілі є офіційною.

"Я дуже симпатизую Михеїлу Миколайовичу. Я поважаю його, бо він є фігурою історичного масштабу. Наша офіційна позиція - передати Саакашвілі нам на лікування. З боку Росії точно не буде воєнно-агресивних результатів. І якщо ви не хочете передавати його безпосередньо в Україну, переведіть його до будь-якої третьої європейської країни, де можна надати ту медичну допомогу, яку, на жаль, не можна надати в Грузії. Йдеться про офіційну позицію, яку ми дуже часто повторюємо, зокрема й дипломатичними каналами. Президент Зеленський та інші відомі люди роблять про це публічні заяви", - сказав Подоляк.

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Подоляк також висловив свою особисту позицію, яка більш радикальна, ніж офіційні заяви. Він вважає, що "уряд навмисно хоче ввести Грузію в історію як чорну пляму, як державу, яка навмисно катувала свого президента у в'язниці".

"Ось так це виглядає для мене. Даю просту пораду, без втручання, говорю їм прямо - представники чинної влади, держави загалом, депутати керівної партії, яка чомусь так любить Росію - не робіть так, бо самі впишете себе в історію Грузії чорними літерами. Оптимальний варіант - передайте людину в будь-яку країну, якщо хочете особисто приїду і заберу, це взагалі не проблема. Я просто хочу зрозуміти їхню мотивацію", - додав Подоляк.

Загроза смерті Міхеїла Саакашвілі - останні новини

Міхеїл Саакашвілі, колишній президент Грузії і громадянин України, був затриманий в Грузії 1 жовтня 2021 року – після повернення в країну вперше за 8 років напередодні виборів.

Йому висунули звинувачення в декількох кримінальних справах, зокрема, про незаконний перетин кордону. Також він був заочно засуджений до 6 років ув'язнення у справі про напад на грузинського екс-депутата Валерія Гелашвілі.

Саакашвілі, який називає звинувачення проти політичним переслідуванням, відреагував на затримання голодуванням. Перше голодування тривало до 19 листопада минулого року і сильно підірвало здоров'я політика. Він був переведений з в'язниці до лікарні.

У листопаді стало відомо, що Саакашвілі хворий на туберкульоз. Крім того, у 55-річного політика розвивається деменція. Наприкінці минулого місяця адвокат політика заявив, що у Саакашвілі виявили сліди смертельної отрути.

На відео, яке оприлюднили грузинські тюремники, можна побачити, що Саакашвілі наразі пересувається на ходунках, фізично виснажений.

У грудні 2022 року Саакашвілі відновив голодування. Причиною стала відмова Департаменту виконання покарань Мін'юсту Грузії забезпечити йому пряме включення з лікарняної палати.