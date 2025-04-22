Суд задовільнив вимогу прокурорів про взяття підозрюваного під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету.

Заступника голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Володимира Прокопіва, якого підозрюють в організації схем із незаконного переправлення ухилянтів до Європи, суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 20 червня.

Про це повідомляє Telegram-канал Київ24, посилаючись на сьогоднішнє рішення Голосіївського райсуду Києва щодо запобіжного заходу Прокопіву.

Підозрюваний повинен носити електронний браслет. Зазначається, що цілодобового домашнього арешту на два місяці вимагали прокурори.

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Натомість адвокати Прокопіва заявили, що вважають цей запобіжний захід неспівмірним. Обвинувачення проти посадовця захисники називають безпідставними.

Справа проти заступника Кличка

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня Прокопіву оголосили підозру. В Офісі генерального прокурора повідомили, що підозра вручена через сприяння в незаконному виїзді за кордон чоловіків під виглядом перевезення гуманітарних вантажів та у неодноразовій несанкціонованій зміні інформації в автоматизованих системах (ч. 2 ст. 332, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального Кодексу України).

За даними поліції Києва, Прокопів допомагав військовозобов’язаним виїхати до країн Європи під виглядом водіїв бензовозів від комерційного підприємства, яке нібито мало доставити дизельне пальне для Збройних сил України та гуманітарних потреб столиці. З травня по червень 2022 року за погодженням заступника голови КМДА, із використанням його цифрового підпису, дозвіл на перетин кордону отримав 31 чоловік.

Прокопів є також фігурантом розслідування Bihus.Info щодо виведення з комунальної власності і викупу за заниженими цінами низки об’єктів.

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