Його озвучили англійською мовою громадяни нашої держави.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак продовжує висловлювати солідарність з Україною. Він опублікував потужне відео на підтримку нашої держави в боротьбі з повномасштабним російським вторгненням. Ролик озвучили українці англійською мовою.

"Я вірю в свободу. Я вірю, що ми можемо відстоювати фундаментальні права, які так важливі для нас усіх. Нашу суверенність. Наше самовизначення і формування стабільного міжнародного порядку, за відновлення якого ми всі боремося", - кажуть наші співвітчизники у відео, опублікованому у Twitter.

У ролику також сказано, що українці стикаються з бомбардуваннями вдень і блекаутом вночі. Однак Україна має друзів, і один з них Британія. Лондон увійшов до числа найближчих союзників Києва в боротьбі проти Росії. Великобританія постачала зброю для ЗСУ, а чиновники держави неодноразово приїжджали з офіційними візитами в Україну.

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Позиція Британії щодо війни в Україні - що відомо

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі 14 листопада оголосив про виділення 5 мільйонів фунтів до Фонду енергетичної підтримки України Енергетичного Співтовариства.

19 листопада Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак відвідав Київ. В ході візиту політик анонсував військову допомогу на 50 мільйонів фунтів. У пакет увійдуть 120 спеціальних зенітних гармат, а також радіолокаційні станції.

25 листопада глава МЗС Британії вперше відвідав Київ і зустрівся з українським керівництвом і анонсував новий пакет допомоги.

26 листопада стало відомо, що Великобританія виділить 5 мільйонів фунтів стерлінгів на реалізацію української ініціативи Grain from Ukraine з доставки продуктів найбіднішим країнам.

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