Також глава МЗС Великобританії оголосив про виділення ще 3 млн фунтів стерлінгів партнерському фонду з підтримки України на відновлення об'єктів інфраструктури.

Великобританія виділить 5 млн фунтів стерлінгів на реалізацію української ініціативи Grain from Ukraine з доставки продовольство найбіднішим країнам.

Як повідомило Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства, 25 листопада міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі відвідав Київ, щоб підкреслити непохитну підтримку України з боку Великобританії після руйнівних атак Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури.

Під час візиту він оголосив про виділення ще 3 млн фунтів стерлінгів партнерському фонду з підтримки України на відновлення життєво необхідних об'єктів інфраструктури.

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Також наголошується, що Британія виділяє 5 млн фунтів стерлінгів на очолювану Україною ініціативу, що реалізується через Всесвітню продовольчу програму ООН, щодо постачання зерна в найбідніші країни, яким загрожує голод, включаючи Ємен і Судан.

19 листопада з візитом у Києві побував прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак, який оголосив про надання Україні ще одного пакету оборонної допомоги на суму 50 млн фунтів стерлінгів. Цей пакет додатково включає 35 автомобілів швидкої допомоги, в тому числі 24 машини швидкої та 6 броньованих машин. Він також оголосив, що Британія цього року виділить 2 млн фунтів стерлінгів на розмінування територій в Україні.

Війна в Україні та допомога найбіднішим країнам:

15 листопада президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників саміту "Групи двадцяти" закликав лідерів цих країн приєднатися до української ініціативи Grain from Ukraine з надання допомоги продовольством найбіднішим країнам.

24 листопада Зеленський повідомив, що Україна вже має домовленості з різними країнами щодо реалізації Grain from Ukraine. Це, зокрема, Німеччина, Польща, Бельгія, Японія, Туреччина, США.

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