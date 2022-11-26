Така тактика свідчить про виснаження російських запасів ракет дальньої дії.

РФ, ймовірно, використовує для ударів по Україні старіючі крилаті ракети з ядерного арсеналу, знімаючи ядерні боєголовки.

Як повідомляє міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки, у відкритих джерелах з'явилися фото уламків збитої крилатої ракети повітряного запуску AS-15 KENT (Х-55 - УНІАН), розробленої в 1980-х роках виключно як ядерну систему доставки.

У британській розвідці впевнені, що РФ запустила цю ракету, замінивши ядерну боєголовку на баласт. Втім, експерти сумніваються, що така інертна система зможе уразити ціль, хоч і здатна завдати певних збитків шляхом кінетичної енергії ракети та невитраченого палива.

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Втім, у британській розвідці не виключають, що Росія сподівається відволікати українські ППО цими ракетами-приманками. "Якими б не були наміри Росії, ця імпровізація підкреслює ступінь виснаження російських запасів ракет дальньої дії", - йдеться у повідомленні.

РФ випустила по Україні ракету з імітатором ядерної боєголовки: що повідомлялося

Видання Defense Express з посиланням на власні джерела повідомило, що одна зі збитих над Києвом 17 листопада крилатих ракет була оснащена імітатором ядерної бойової частини. Це була крилата ракета типу Х-55.

У Повітряних силах Збройних сил України не підтвердили і не спростували інформацію дану інформацію. Як зазначив речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат їхнім завданням є знищення цілей, а тип збитих ракет вже визначають фахівці.

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