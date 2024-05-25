Глава МЗС України зазначив, що необхідно захистити країни Балтії.

Російські провокації на кордонах Європейського союзу і НАТО - частина гібридної тактики Москви із залякування. Росія має отримати рішучу відповідь.

"Нещодавні російські провокації на кордонах ЄС і НАТО в Естонії, Фінляндії та Литві є частиною типової російської гібридної тактики залякування і залякування. Україна вже неодноразово стикалася з такими діями Росії. Ми знаємо, що найефективніший спосіб протистояти їм - це єдність, сила і непохитна взаємна підтримка", - написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X.

При цьому він зазначив, що Україна солідарна з Естонією, Фінляндією та Литвою, зберігає пильність і готова надати допомогу.

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"Ми також закликаємо НАТО до рішучих дій для захисту Естонії, Фінляндії та Литви. Коли ми всі будемо сильні та єдині, ніхто не зможе нас залякати", - підсумував дипломат.

Російська окупація Балтійського моря - головні новини

РосЗМІ повідомили, що Москва має намір зрушити кордон із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі.

У МЗС Литви назвали "навмисною, цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства" озвучені Росією плани щодо розширення територіальних вод у Балтійському морі.

Зі свого боку прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія "може випробовувати" країни-члени НАТО своїми діями.

Крім того, США зажадали від Російської Федерації пояснень щодо ситуації в Балтійському морі.

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