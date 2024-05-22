Відбувається чергова гібридна операція РФ, вважає литовський міністр.

У центрі уваги сьогодні новини Росії. У Міністерстві закордонних справ Литви назвали "навмисною, цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства" озвучені Росією плани з розширення територіальних вод у Балтійському морі поруч із державним кордоном Литви та Фінляндії.

Про це пише Delfi з посиланням на офіційну заяву МЗС. "Подібні дії Російської Федерації розцінюються як навмисна, цілеспрямована провокація з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства. Це ще один доказ того, що агресивна і ревізіоністська політика Росії загрожує безпеці її сусідів і Європи в цілому. Сьогодні Литва запрошує представника Росії для отримання вичерпних пояснень і координує свої відповідні дії з партнерами...", - йдеться в цій заяві.

Зазначається, що в Міноборони РФ підготували документ, згідно з яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області.

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Зі свого боку міністр закордонних справ Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що Росія, яка має намір перекроїти морські кордони з Литвою і Фінляндією, проводить чергову гібридну операцію.

"Відбувається чергова гібридна операція Росії, яка цього разу намагається посіяти страх, невпевненість і сумніви щодо намірів у Балтійському морі", - написав чиновник у соцмережі X. Він додав, що "це очевидна ескалація, спрямована проти НАТО і ЄС, і на неї необхідно реагувати відповідною жорсткою відповіддю".

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Як повідомляв УНІАН, учора The Moscow Times із посиланням на проект постанови уряду РФ повідомило, що російська влада збирається оголосити внутрішніми морськими водами РФ частину акваторії на сході Фінської затоки, а також біля Балтійська і Зеленоградська Калінінградської області.

У документі вказується, що встановлені у 1985 році географічні координати "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці". На фінському кордоні росіяни хочуть скоригувати координати в зоні низки островів, а також біля північного вхідного мису річки Нарва. А на литовському кордоні - у зоні Куршської коси, районах мису Таран, мису на південь від мису Таран і Балтійської коси.

РФ має намір змінити проходження морського кордону. Журналісти зазначають, що цю постанову винесли на обговорення майже одночасно з початком навчань із тактичною ядерною зброєю.

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