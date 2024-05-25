Речник Держдепу заявив, що Москва сіє плутанину на кордонах.

США зажадали від Російської Федерації пояснень щодо ситуації в Балтійському морі. Йдеться про так звану "зміну" кордонів із Литвою та Фінляндією.

Речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що США солідарні з партнерами в НАТО і Європейському союзі щодо дій РФ та її провокацій на кордоні з країнами Балтійського регіону. У Держдепі США зажадали від Москви пояснень з приводу її "наказу".

"Зараз Росія сіє плутанину на кордонах НАТО/ЄС. Ми солідарні з нашими союзниками в країнах Балтії та Балтійського моря перед обличчям останніх провокацій і закликаємо Росію пояснити свої дії", - зазначив Міллер у Twitter (X).

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За його словами, Вашингтон уважно стежить за ситуацією.

Російська окупація Балтійського моря - головні новини

РосЗМІ з посиланням на проєкт постанови російського уряду заявили, що Росія готується зрушити кордон із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі.

У МЗС Литви назвали "навмисною, цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства" озвучені Росією плани щодо розширення територіальних вод у Балтійському морі поруч.

Зі свого боку прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Росія "може випробовувати" країни-члени НАТО недавніми діями, пов'язаними з демаркацією своїх кордонів.

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