Чиновник припустив, що таким чином Росія випробовує НАТО.

Росія "може випробовувати" країни-члени НАТО нещодавніми діями, пов'язаними з демаркацією своїх кордонів. Про це заявив прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час свого візиту до Латвії, пише Bloomberg.

"Ми повинні бути добре підготовлені проти всіх видів загроз, що надходять з Росії", – підкреслив прем'єр-міністр Фінляндії.

Зазначається, що його коментарі пролунали після інциденту 23 травня, коли російські прикордонники були звинувачені естонськими колегами в тому, що зняли систему буйків-маркерів на річці Нарва, що розділяє дві країни.

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Раніше цього тижня пропозиція Міністерства оборони Росії щодо зміни кордону і територіальних вод країни в Балтійському морі викликала бурхливу реакцію з боку Литви і Фінляндії. Пізніше документ, в якому викладено проект пропозиції, був видалений з урядового сайту без пояснення причин.

"Звичайно, ми бачимо, що з усіма цими питаннями у Фінляндії, Литві та Естонії існує часовий зв'язок, але зараз настав час заспокоїтися і дуже уважно подивитися на те, що насправді відбувається. Можливо, вони нас випробовують, але ми ще не знаємо", – сказав Орпо.

Європейський Союз "очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв і їх негайного повернення", – йдеться в окремій заяві зовнішньополітичної служби блоку.

Нові територіальні зазіхання РФ

Раніше УНІАН писав, що Росія готується зрушити кордон із Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. Про це спочатку написали росЗМІ із посиланням на проект постанови російського уряду. Водночас у Кремлі не підтвердили і не спростували пропозицію Міністерства оборони Росії, яка передбачає зміну морських кордонів країни в Балтійському морі.

У Міністерстві закордонних справ Литви назвали "навмисною, цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства" озвучені Росією плани з розширення територіальних вод у Балтійському морі поруч із державним кордоном Литви та Фінляндії.

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