Законопроєкт сьогодні зник із порталу нормативних актів РФ.

У Кремлі не підтвердили і не спростували пропозицію Міністерства оборони Росії, яка передбачає зміну морських кордонів країни в Балтійському морі.

Як пише CNBC, російські інформаційні агентства повідомили в середу про неназване "військово-дипломатичне" джерело, яке сказало, що "не було і не має наміру переглядати ширину територіальних вод, економічної зони, континентального шельфу біля материкового узбережжя і лінії державного кордону Російської Федерації на Балтиці".

Однак на запитання журналістів про те, чи є в пропозиції міністерства політичний мотив, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не підтвердив і не спростував цю пропозицію, заявивши, що "нічого політичного тут немає, хоча політична ситуація істотно змінилася", повідомляє агентство "Интерфакс".

Відео дня

"Ви бачите, як наростає напруженість і рівень конфронтації, особливо в Балтійському регіоні - це вимагає відповідних кроків від наших профільних відомств для забезпечення нашої безпеки", - відповів він.

"Але щодо деталей, знову ж таки, я не зовсім компетентний, рекомендую вам звернутися до Міністерства оборони", - сказав Пєсков.

Водночас ЗМІ повідомляють, що уряд сьогодні видалив опублікований проєкт постанови про перегляд кордону в Балтійському морі. Напередодні видалення повідомлялося, що документ перебуває на стадії "громадського обговорення".

РФ планувала розширити свої кордони в Балтійському морі

Як повідомляв УНІАН, 21 травня The Moscow Times із посиланням на проєкт постанови уряду РФ повідомило, що російська влада збирається оголосити внутрішніми морськими водами РФ частину акваторії на сході Фінської затоки, а також біля Балтійська і Зеленоградська Калінінградської області.

У документі вказується, що встановлені 1985 року географічні координати "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці". На фінському кордоні росіяни хочуть скоригувати координати в зоні низки островів, а також біля північного вхідного мису річки Нарва. А на литовському кордоні - в зоні Куршської коси, районах мису Таран, мису на південь від мису Таран і Балтійської коси.

У Міністерстві закордонних справ Литви назвали це "навмисною, цілеспрямованою провокацією з метою залякати сусідні країни та їхні суспільства".

Вас також можуть зацікавити новини: