Влада цих країн поки що не коментувала цього.

Російська влада збирається оголосити внутрішніми морськими водами РФ частину акваторії на сході Фінської затоки, а також біля Балтійська і Зеленоградська Калінінградської області.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на проект постанови уряду. У документі зазначено, що встановлені 1985 року географічні координати "не повною мірою відповідають сучасній географічній обстановці".

На фінському кордоні росіяни хочуть скоригувати координати в зоні островів Йяхі, Соммерс, Голланд, Родшер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також біля північного вхідного мису річки Нарва. А на литовському кордоні - у зоні Куршської коси, районах мису Таран, мису на південь від мису Таран і Балтійської коси.

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Після цього РФ має намір змінити проходження морського кордону. Журналісти зазначають, що цю постанову винесли на обговорення майже одночасно з початком навчань із тактичною ядерною зброєю.

"Ядерні" навчання Росії: останні новини

Нагадаємо, на початку місяця Путін доручив російському Генеральному штабу провести навчання із застосування нестратегічної ядерної зброї. У Кремлі назвали це реакцією "на поведінку західних країн".

Сьогодні стартував перший етап цих навчань. Російське міністерство оборони заявило, що їхні ракетні з'єднання тренуються споряджати ракети і потайки пересуватися в позиційний район для підготовки до їх застосування.

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