Питання про майбутнє Росієї після її поразки у війна в Україні перестає бути забороненим для обговорення в світовій дипломатії.

Україна у понеділок, 26 грудня, планує порушити питання про подальше перебування Росії у Раді безпеки ООН.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеби в ефірі телемарафону. За його словами, Росія не має права знаходитися в цій організації.

"Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією. У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об'єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь - ні, не має", - сказав Кулеба.

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Міністр додав, що питання про майбутнє Росієї після її поразки у війна в Україні перестає бути забороненим для обговорення в світовій дипломатії.

"Ці питання поки не обговорюють на прес-конференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, але рівнем нижче люди вже ставлять питання - якою має стати Росія, щоб вона не становила загрози миру і безпеці", - сказав Кулеба.

Росія в Раді безпеки ООН

Росія є одним із постійних членів Ради безпеки ООН. Це дає їй можливість блокувати ухвалення будь-яких рішень в цій структурі. А крім цього, російські так звані дипломати використовують цей майданчик для просування своєї пропаганди. Іноді такої безглуздої, що навіть у дипломатів інших держав не вистачає сил слухати російську маячню.

З огляду на розв'язану Росією жорстоку війну проти України, у вересні президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту позбавити Росію постійного членства в Раді безпеки ООН і виключити з усіх міжнародних організацій. За його словами, не може залишатись постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето держава, яка прямо зараз реалізує геноцидну політику, утримує світ за крок від радіаційної катастрофи і ще при цьому погрожує ядерними ударами.

А ось у США двоє законодавців, які очолюють незалежну урядову організацію з прав людини, внесли в Конгрес резолюцію з закликом до президента Джо Байдена вивести Росію з Радбезу ООН. І хоча Статут ООН не мість жодних положень про усунення постійного члена Радбеза, однак це можливо, якщо оскаржити статус РФ, як спадкоємиці місця Радянського союзу.

Тим часом, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна готується довести незаконність перебування Росії в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй. "Росія займає місце постійного члена Радбезу ООН без належних юридичних підстав внаслідок відверто шахрайської схеми, яка відбулася 31 рік тому", - сказав Кулеба.

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