Засідання відбудеться 9 грудня 2022 року.

Російська Федерація зажадала скликання у пʼятницю, 9 грудня 2022 року, засідання Ради безпеки ООН.

Як повідомляє Укрінформ із посиланням на секретаріат Радбезу, представники країни-агресорки хочуть обговорити постачання Україні озброєнь Заходом.

Зазначається, що засідання відбудеться у п’ятницю о 22:00 за Києвом. За східноамериканським часом засідання почнеться о 15:00.

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Росія в Радбезі ООН

6 грудня 2022 року постпред Росії Василь Небензя втік із засідання Ради Безпеки ООН перед виступом постійного представника України Сергія Кислиці. Як розповів український дипломат, Небензя прямо заявив, що не бажає слухати "жовчне красномовство" делегації нашої країни.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що одне крісло в Раді безпеки ООН "досі окуповане". Як зазначив президент, він впевнений, що російську брехню ніхто у світі вже не хоче чути.

Крім того, Росія використовує Радбез як іще одну площадку для розповсюдження фейків про Україну. Агресорка навіть запропонувала прийняти резолюцію щодо "військових біолабораторій" в Україні. Проте Радбез ООН більшістю голосів не підтримав запропонований РФ документ.

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