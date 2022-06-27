Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тем на зустрічі.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відносини з РФ не зможуть повернутися на той рівень, який був до 24 лютого.

Про це він заявив на саміті G7 27 червня, передає Reuters.

За його словами, не буде повернення до часів до повномасштабної війни Росії проти України, яка "поклала початок довгостроковим змінам у міжнародні зв'язки".

"Коли ситуація зміниться, ми повинні змінитися", - сказав Шольц в телевізійній заяві наприкінці другого дня саміту G7.

G7 і допомога Україні:

26 червня 2022 року в замку Ельмау в Баварських Альпах відкрився саміт країн "Великої сімки" (G7), в якому беруть участь президент США Джо Байден і лідери Німеччини, Канади, Франції, Великобританії, Італії та Японії, а також керівництво ЄС.

Саміт проходить на тлі війни в Україні, яка стане однією з головних тим на зустрічі.

Лідери G7 домовилися про безстрокову військову та фінансову підтримку України.

27 червня 2022 року лідери країн G7 визнали глобальну економічну кризу, що насувається.

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