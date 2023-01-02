На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Японія планує запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в саміті G7, який пройде 19-21 травня в Хіросімі.
Як повідомляє Nikkei, Японія як голова Групи семи хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо російського вторгнення в Україну.
Як йдеться в матеріалі, для Токіо, координація дії G7 щодо України є важливим кроком у підготовці можливого конфлікту навколо Тайваню.
В Японії вважають, що в разі такого конфлікту вона виявиться в нього безпосередньо залучена, і розраховують на оперативну жорстку відповідь Китаю спільно з США і Європою аналогічно тому, як це було зроблено по відношенню до РФ.
Для участі в саміті G7 планується також запросити прем'єра Індії Нарендру моді, головуючого в цьому році в G20, і президента Індонезії Джоко Відодо.
Саміт G7:
11 грудня 2022 року Зеленський заявив, що Україна очікує важливих результатів від саміту G7.
12 грудня, під керівництвом канцлера Німеччини Олафа Шольца відбулася онлайн-зустріч лідерів "групи семи". Глави держав обговорили нагальні потреби України після нападів Росії на енергетичну інфраструктуру країни.
Крім того, міністри закордонних справ країн Європейського Союзу збираються в Брюсселі, щоб обговорити, як підтримати Україну взимку.
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