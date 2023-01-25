Президент зазначив, що будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається й буде прибиратися.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кадрові рішення будуть ухвалюватися в державі і надалі. Він переконаний, що їх підтримає і суспільство.

У вечірньому зверненні 24 січня 2023 року глава держави зазначив, що сьогодні суспільство побачило чергові кадрові рішення, які були прийняті.

"Я підкреслю це слово – "чергові". Відповідні кроки будуть і надалі – кожен із них суспільство побачить і, я впевнений, підтримає", – додав він.

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За словами президента, будь-яка внутрішня проблематика, яка заважає державі, прибирається і буде прибиратися.

"Це справедливо, це потрібно для нашого захисту, і це допомагає нашому зближенню з європейськими інституціями", – підкреслив Зеленський.

Він повідомив, що своїм указом ввів в дію ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони. При цьому Зеленський додав, що деталі будуть пізніше.

Кадрові зміни в Україні

24 січня 2023 року президент України Володимир Зеленський звільнив п'ятьох голів обласних державних адміністрацій. Серед них голови Дніпропетровської, Запорізької, Сумської, Херсонської та Київської ОВА.

При цьому вже екс-голову Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента.

Крім того, заступник міністра розвитку громад і територій України В'ячеслав Негода написав заяву про звільнення.

23 січня Кабінет Міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Раніше його затримали при отриманні хабара в розмірі $400 тис.

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