Він обіймав посаду прокурора Львівської області.

В Офісі генпрокурора пройдуть кадрові зміни. За даними Української правди, першим заступником генпрокурора призначать Олексія Хоменка. Раніше цю посаду обіймав Олексій Симоненко, якого днями звільнили після скандалу з відпочинком в Іспанії.

Як розповіли виданню джерела у правоохоронних органах, після підведення підсумків за 2022 рік в ОГП погодили певні кадрові зміни.

На посаду заступника генпрокурора призначать Антона Войтенка. Він обіймав посаду прокурора Львівської області.

Відео дня

Кадрові зміни у владі – що відомо

На тлі скандалу з непрозорими закупівлями харчів для ЗСУ за завищеними цінами президент Володимир Зеленський днями анонсував гучні зміни у владних структурах.

Так, заяву про звільнення, з-поміж інших, написали заступник глави ОП Кирило Тимошенко та голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко, звільнили й заступника генпрокурора Олексій Симоненко.

Останній потрапив у скандал через десятиденний відпочинок в Іспанії. Він поїхав у Марбелью попри те, що у грудні Зеленський заборонив політикам та чиновникам відпочивати за кордоном під час війни.

Напередодні РНБО поставила остаточну крапку щодо невиїзду держслужбовців за кордон у приватних цілях.

Вас також можуть зацікавити новини: