В Офісі генпрокурора пройдуть кадрові зміни. За даними Української правди, першим заступником генпрокурора призначать Олексія Хоменка. Раніше цю посаду обіймав Олексій Симоненко, якого днями звільнили після скандалу з відпочинком в Іспанії.
Як розповіли виданню джерела у правоохоронних органах, після підведення підсумків за 2022 рік в ОГП погодили певні кадрові зміни.
На посаду заступника генпрокурора призначать Антона Войтенка. Він обіймав посаду прокурора Львівської області.
Кадрові зміни у владі – що відомо
На тлі скандалу з непрозорими закупівлями харчів для ЗСУ за завищеними цінами президент Володимир Зеленський днями анонсував гучні зміни у владних структурах.
Так, заяву про звільнення, з-поміж інших, написали заступник глави ОП Кирило Тимошенко та голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко, звільнили й заступника генпрокурора Олексій Симоненко.
Останній потрапив у скандал через десятиденний відпочинок в Іспанії. Він поїхав у Марбелью попри те, що у грудні Зеленський заборонив політикам та чиновникам відпочивати за кордоном під час війни.
Напередодні РНБО поставила остаточну крапку щодо невиїзду держслужбовців за кордон у приватних цілях.