В'ячеслав Негода подякував колегам за роботу.

Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода написав заяву про звільнення.

"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти", - написав Негода у Facebook.

"Хочу згадати і подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто приймав важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо - децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні", - додав він.

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Кадрові зміни в Міністерстві розвитку громад та територій України

21 січня правоохоронці затримали заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабара. Гроші він отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. 22 січня Лозинського звільнили з посади.

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