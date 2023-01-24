Заступник міністра розвитку громад та територій України В'ячеслав Негода написав заяву про звільнення.
"У кожної важливої справи - свій марафон і команда, свій старт і фініш. Сьогодні я хочу подякувати всім, з ким ми долали перепони, щоб змінити/покращити життя в громадах і зміцнити країну. Було важко, але ми ламали шаблони, переконували, бо вірили в успіх. Не час і не місце робити якісь звіти", - написав Негода у Facebook.
"Хочу згадати і подякувати тим, з ким працював, хто довіряв і допомагав, хто приймав важливі політичні рішення з питань комплексу реформ, які ми коротко називаємо - децентралізація і яка отримала високі оцінки на міжнародному рівні", - додав він.
Кадрові зміни в Міністерстві розвитку громад та територій України
21 січня правоохоронці затримали заступника міністра розвитку громад та територій Василя Лозинського на одержанні 400 тис. доларів хабара. Гроші він отримав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. 22 січня Лозинського звільнили з посади.