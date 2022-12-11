Він зазначив, що подробиці й результати діалогу будуть оприлюднені після його завершення.

Запланована розмова президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена.

Про це повідомив Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні ж – пізніше – запланована розмова з президентом Сполучених Штатів Байденом. Подробиці й результати – після завершення розмови", - зазначив він.

Відео дня

Нагадаємо, США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму $275 млн.

Переговори Зеленського

Сьогодні президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якої вони синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України. Зеленський також обговорив із лідером Франції співпрацю щодо оборони та енергетики.

Такод сьогодні президент України Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, в ході якої сторони обговорили роботу і можливе розширення зернового коридору.

Примітно, що перед розмовою з Зеленським Еродоган провів переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

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