Президент Франції Еммануель Макрон закликав відкинути полеміку після недавніх своїх висловлювань про гарантії безпеки для Кремля.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав відкинути полеміку після недавніх висловлювань про гарантії безпеки для Росії, які негативно сприйняли офіційний Київ та деякі інші європейські країни.

"Я не думаю, що ми повинні робити з мухи слона, намагаючись побачити суперечності там, де їх немає", - сказав Макрон після прибуття на саміт ЄС-Балкани в Тирані, пише французьке Le Figaro.

Нагадаємо, раніше Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

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Реакція на заяву Макрона про гарантії безпеки для РФ

В МЗС Польщі критично поставились до заяв президента Франції Еммануеля Макрона, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ.

Глава міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто також не підтримав заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії. "У ситуації, що склалася, нам потрібні гарантії саме проти Росії. Це стосується як України, так і інших країн", – заявив Хаавісто.

Також негативну реакцію заява Макрона икликала і в Естонії.

А секретар РНБО Олексій Данілов жорстко відповів на цю заяву Макрона. "Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу – підписання угоди з РФ і рукостискання? Українська кров на руках Путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився. Єдина гарантія – це гуманізм європейської судової системи, після вироку в Гаазі не передбачено смертної кари", - висловив свою думку Данілов.

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