І Україна, і Захід констатують, що Москва не готова до мирних переговорів.

Заступниця держсекретаря США з політичних питань Венді Шерман відмовилася уточнювати, яким виведення військ з України бачить американський глава Джо Байден.

Минулого тижня Байден вперше після вторгнення в Україну заявив, що готовий поговорити з Путіним, якщо той справді хоче покласти край війні. Він сказав, що "є один спосіб закінчити цю війну - раціональний шлях. Путіну потрібно піти з України, номер один".

Але на уточнювальне запитання журналістів Sky News, чи включає це виведення військ також деокупацію Криму, Шерман відповісти не змогла. Журналісти нагадали їй, що Зеленський ясно дав зрозуміти, що вимагає від Росії звільнити всі території і покинути Україну в кордонах 1991 року.

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"Ми підтримуємо президента Зеленського, ми підтримуємо український народ. Не нам вирішувати, яким буде рішення шляхом переговорів наприкінці, а українцям", - сказала Шерман.

Шерман знову нагадала, що США не обговорюватимуть Україну "без України".

"І тут важливо те, що є один агресор – це Володимир Путін, і є одна жертва – і це Україна.. Ми бачили, що українці відмовляються бути жертвами. Вони будуть боротися за свою країну. Ось чому ми всі підтримуємо їх усіма можливими способами... Це може закінчитися, якщо Володимир Путін виведе свої війська", – сказала дипломат.

Війна в Україні: Росія вимагає переговорів

Після вимушеного відведення військ з Харківської та частини Херсонської областей російські чиновники на різних рівнях почали просити Україну сісти за стіл переговорів.

Однак і Україна, і Захід констатують, що Москва не готова до завершення війни. Понад те, Путін не відмовився від своїх початкових планів захопити всю країну, обезголовивши легітимне керівництво.

"Паузу" Кремль використовує тільки заради підготовки своєї ненавченої армії мобілізованих до ще більш жорстоких боїв.

США неодноразово підтримували, що Україна повинна відстоювати захоплені Росією з 24 лютого території.

Члени сьомого засідання "Рамштайн" погодилися забезпечити ЗСУ необхідною кількістю озброєння, щоб не зменшувати темпи у наступах взимку.

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