Президент України подякував лідеру Туреччини за сотні генераторів для наших міст.

Президент України Володимир Зеленський обговорив з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору.

Український лідер також подякував за сотні генераторів для наших міст та за прихисток для українських дітей, про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Зеленського.

"Продовжив діалог із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом... Відзначив підтримку Туреччиною української ініціативи Grain from Ukraine. Також обговорили подальшу роботу і можливе розширення зернового коридору", - зазначив президент.

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Новини про Зеленського сьогодні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 11 грудня, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Вони синхронізували позиції напередодні онлайн-саміту G7 та конференції з підтримки України в Парижі. Також, за словами Зеленського, обговорили реалізацію формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України.

Довідка УНІАН. 26 листопада розпочалася реалізація нової міжнародної ініціативи Grain from Ukraine, в рамках якої українське продовольство вирушатиме до країн Африки та Азії.

Україна планує відправити з портів принаймні 60 суден до країн, які найбільше страждають від продовольчої кризи та потребують термінової допомоги. Передбачається, що кожен корабель із зерном забезпечить потребу у продовольстві в середньому для 90 тис. осіб.

Станом на 28 листопада понад 30 країн та міжнародних організацій заявили про підтримку проекту Grain from Ukraine.

Володимир Зеленський повідомляв, що у рамках ініціативи Grain From Ukraine акумульовано уже майже 150 млн доларів.

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