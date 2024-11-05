На його думку, Україна нечесно поводиться стосовно Польщі.

Віцепрем'єр-міністр Польщі Кшиштоф Гавковський звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що той хоче втягнути Варшаву у війну проти РФ. Це, на його думку, станеться, якщо Польща погодиться збивати ракети та дрони РФ.

В ефірі Radio Zet розкритикував Зеленського за останні заяви, як "не гідні політика, який багато чим зобов’язаний Польщі". При цьому у відповідь на питання, чи чесно Київ поводиться стосовно Варшави, він відповів: "Ні".

"Подарована техніка, громадяни, про яких подбали... Польща великий друг України, транспортний вузол. Мені здавалося, що в таких ситуаціях треба говорити комусь "дякую", а не цькувати... Зеленський хоче, щоб Польща збивала ракети над Україною, тобто хоче, щоб Польща вступила у війну, тобто хоче, щоб Польща воювала з Росією. Зеленський у цих заявах хоче втягнути Польщу у війну з Росією ", — обурився Гавковський.

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За його словами, він очікує, що Зеленський та Україні цінували Польщу як друга, який подав руку у важкі часи, а не критикували, коли захотіли ще більше.

Напруження між Польщею та Україною

Нещодавно президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не в змозі передати Україні винищувачі МіГ-29, хоча про це домовлялись у липні.

Зеленський заявив, що, попри домовленість із НАТО, Польща знайшла іншу причину для того, щоб не передавати Києву свої старі винищувачі МіГ-29.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна пропонує Україні купувати озброєння в кредит.

Додатковим конфліктом є питання Волинської трагедії. Минулого року польський Сейм ухвалив постанову з нагоди 80-ї річниці Волинської трагедії, у якій закликають до "визнання провини". Також поляки просять відновити ексгумацію.

Сьогодні Сікорський різко розкритикував українського колегу Андрія Сибігу. За його словами, голова МЗС України пообіцяв до 1 листопада дійти прогресу у справі ексгумації жертв Волинської трагедії, але не дотримався слова.

Міністр закордонних справ Польщі у 2018-2020 роках Яцек Чапутович різко розкритикував політику чинного уряду щодо України, назвавши її "політикою гієни". За його словами, те, що раніше було ганебним, стало нібито проявом політичного реалізму

"Дії гієни можуть дати перевагу ведмедю – давайте сподіватися, що нам не доведеться зіткнутися з ним лицем до лиця, і молитися, щоб інші не застосували таку політику до нас", – дорікнув колишній міністр.

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