Також Польща відмовилася збивати російські ракети, щоб захистити газосховище в місті Стрий, розповів президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, попри домовленість із НАТО, Польща знайшла іншу причину для того, щоб не передавати Києву свої старі винищувачі МіГ-29.

"Ми дуже хотіли отримати МіГи від Польщі, але вони нам не могли передати, тому що у них не вистачало своїх. Тому ми домовилися з НАТО, що вони їм виділять поліцейську місію, як у наших балтійських друзів... Ми домовилися про це. І що після цього? Чи дала нам Польща літаки? Ні. Знайшлася інша причина? Так", - заявив він на прес-конференції на Закарпатті.

Також президент розповів, що Україна просила Польщу збивати російські ракети, щоб захистити газосховище в місті Стрий у Львівській області.

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"Країна від цього газопостачання залежить, життя наше... Що поляки? Збивають? Ні. Поляки сказали, що готові збивати, якщо в цьому рішенні не будуть одні, якщо НАТО їх підтримає, - зазначив Зеленський. - Коли вони вирішили МіГами не збивати ці ракети, ми попросили: то передайте нам МіГи, вони будуть у нас стояти десь на Західній Україні і будуть збивати".

Польща не передасть Україні МіГ-29 - що повідомлялося

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна не в змозі передати Україні винищувачі МіГ-29, про що вдалося домовитися в липні:

"Ми дали те, що могли дати. І ми дали це швидко, і ми дійсно дали це тоді, коли це було необхідно. І я особисто вважаю, що це наша велика гордість. Просто відтоді минуло два роки. І це важко, я з жалем мушу сказати, життя жорстоке".

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