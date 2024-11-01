Дипломат наголосив, що "у нас є свої власні потреби в обороні".

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що його країна пропонує Україні купувати озброєння в кредит. Про це він розповів в ефірі Polsat.

За його словами, уряд Дональда Туска запропонував оборонний кредит з умовою, що Україна розплатиться після відновлення.

"Це можна було зробити з самого початку: ось, будь ласка, купуйте на польських заводах у кредит, а коли відновитеся, то розплатитеся", - сказав міністр.

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Сікорського також запитали про нещодавні слова президента України Володимира Зеленського, коли він заявив, що "Польща знайшла ще одну причину не надавати нам літаки МіГ-29".

"Ми з'ясували джерело цієї заяви. Це була більш масштабна, спонтанна заява про те, як триває війна. Не те щоб президент спеціально напав на Польщу", - заявив глава МЗС.

Сікорський відповів Зеленському сказавши, що "ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна", додавши:

"Польща є країною на передовій у цій війні. Ми єдина країна ЄС і НАТО, сусідами якої є Росія та Україна. Україна розуміє, що ми також повинні стримувати Путіна".

Дипломат підкреслив, що "у нас є свої власні потреби в обороні".

"Як міністри польського уряду, віцепрем'єр Косиняк-Камиш і я, ми повинні тримати цю війну якомога далі від наших кордонів", - сказав він.

Йому нагадали, що кілька днів тому члени Палати представників США звернулися до президента Джо Байдена з проханням дозволити Польщі збивати російські ракети над Україною. Сікорський зазначив:

"Польща ухвалюватиме рішення разом із НАТО. Рішення ще не ухвалено".

Продовжуючи тему ситуації в Україні, міністр сказав, що Україна справді переживає важкі часи.

"Тому давайте виявимо розуміння до президента, якому доводиться нелегко", - додав дипломат.

Передача Україні польських МіГ-29

Польща не в змозі передати Україні винищувачі МіГ-29, про що вдалося домовитися в липні, доки НАТО не надасть гарантії про захист польського повітряного простору, заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда. Він зазначив, що ще однією причиною є те, що закуплені Варшавою більш сучасні літаки ще не прибули.

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