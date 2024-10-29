Україна могла очікувати від Польщі кількох радянських винищувачів, але коли це станеться - пояснив Анджей Дуда.

Польща не в змозі передати Україні винищувачі МіГ-29, про що вдалося домовитися в липні, поки НАТО не надасть гарантії щодо захисту польського повітряного простору, заявив президент Республіки Польща Анджей Дуда.

Крім того, в ефірі радіостанції Radio Zet, він зазначив, що ще однією причиною є те, що закуплені Варшавою більш сучасні літаки ще не прибули. У Дуди поцікавилися, чи був він "розлючений", коли президент України Володимир Зеленський не передав "секретні додатки" до плану перемоги.

"Я підходжу до питання про Україну дуже спокійно. Я вважаю, що це питання існування України як суверенної держави, тільки через цю призму я розглядаю все питання війни, яку Росія почала, напавши на Україну, і наше ставлення до цієї війни. Питання тільки в тому, наскільки в наших інтересах, щоб Україна існувала, щоб Україна була дійсно суверенною і незалежною державою", - заявив президент Польщі.

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І додав, що "це абсолютно в їхніх інтересах". Дуда поділився бажанням побудувати "найкращі відносини" між Польщею та Україною, однак, за його словами, зараз Зеленський перебуває під тиском з боку найбільших донорів військової допомоги. В інтерв'ю Дуді розповіли, що поляки вважають, нібито з їхньою країною "тепер рахуються" після того, як вони передали все можливе озброєння Україні.

"Ну, в якомусь сенсі, можливо, так і є. Те, що ситуація зміниться таким чином, було цілком очікувано, тому що ми дали те, що могли дати. І ми дали це швидко, і ми дійсно дали це тоді, коли це було необхідно. І я особисто вважаю, що це наша велика гордість. Просто відтоді минуло два роки. І це важко, я з жалем мушу сказати, життя жорстоке", - зазначив Дуда.

Він підкреслив, що Україна повинна продовжувати воювати, тоді як Польща вже не може передати стільки пострадянського озброєння, як раніше. А нове озброєння, яке Польща купує за мільярди доларів для зміцнення власної безпеки, "відповідальний політик просто не може передати".

Інші новини про озброєння України союзниками

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна не отримає куплені в Південній Кореї танки. Це стосується бронемашин, які Польща особисто купує, але для власного захисту.

"Не розглядається сценарій, за яким ми б комусь передали зброю, яку нещодавно закупили на мільярди злотих із кишень наших платників податків", - сказав він.

Крім того, 60 танків і БМП від Хорватії - у Forbes проаналізували, як ця техніка допоможе Україні.

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