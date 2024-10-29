За словами польського лідера, наразі Україна стає ближче з Німеччиною, адже вона може надати більше військової допомоги.

Україна тепер не вважає Польщу одним зі своїх ключових партнерів під час війни з РФ, адже Варшава більше не може надавати військову допомогу Києву, яку надавала раніше. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в ефірі радіостанції Radio Zet.

"У якомусь сенсі це може мати такий вигляд", - наголосив польський лідер.

Дуда зазначив, що президент України Володимир Зеленський перебуває під тиском своїх головних союзників, тому на його рішення суттєво впливає їхня позиція. За словами політика, Варшава має враховувати це, адже "життя жорстоке".

Відео дня

Також журналіст запитав Дуду про ексгумацію жертв Волинської різанини. За словами інтерв'юера, у цьому питанні українці "й пальцем не поворухнули, проте вони дозволяють ексгумацію солдатів вермахту". Тому журналіст поцікавився у президента Польщі, чи справедливо це, на що той відповів:

"Я б сказав так. Ну, справедливо. Звичайно, питання справедливості... має бути важливим і в політиці, але політика - це, на жаль, насамперед політика. Згадаймо, що сьогодні Україна стає все ближче і ближче до Німеччини. Насправді вони завжди були дуже близькі, починаючи з кінця Другої світової війни, бо дуже багато українців знайшли притулок і оселилися в Німеччині після Другої світової війни, ті, хто втік із Радянської України. Отже, ці відносини завжди були дуже міцними".

За словами Дуди, наразі Німеччина поширює свій вплив в Україні, адже вона є сильнішою за Польщу, як економічно, так і фінансово.

"Так уже склалося, що у важкі часи, мабуть, українська влада вважає, що з таким партнером краще дружити. Однак важливо також розуміти, що питання про Волинську різанину - це дуже незручна тема для України, а питання про ексгумацію солдатів вермахту - нейтральна тема для України", - зауважив президент.

Коли журналіст запитав у Дуди, чи польська політика щодо України за останні 2,5 роки з питання Волинської різанини, ще не провалилася, він наголосив, що про це говорили вже не один раз.

"Це велике питання, яке, звісно, ставили вже не раз, і це звинувачення, яке також висувається проти мене, я знаю про це. Потрібно було сказати українцям: так, ви отримаєте від нас усе, що завгодно, за умови, що ви визнаєте це, що ви станете на коліна, що ви вибачитесь, і так далі, і таке інше. Звісно, можна було шантажувати Україну, якій на той час Росія навіть не встромила ніж у горло. Це було можливо, так. Але тоді, будь ласка, знайдіть для цього іншого політика, тому що я так не працюю", - відповів лідер Польщі.

Своєю чергою Дуда підкреслив, що однією із цілей політики Польщі є вступ України до НАТО та ЄС. За його словами, не може бути зустрічей щодо України, коли йдеться про Україну та про те, як має в цій державі закінчитися війна.

"...Тобто що Росію треба просто витіснити, треба піти з усіх окупованих земель в Україні, тому що це означає відновлення міжнародного порядку і примату міжнародного права. Чи правильно я розумію президента? Щоб Україна відновила контроль над усіма своїми міжнародно визнаними територіями. Це моя перша вимога і друга. Щоб Україна отримала офіційне запрошення вступити до НАТО. І, звичайно, щоб тривало прийняття України до Європейського союзу", - зауважив він.

Польща та Україна - останні новини

Раніше Анджей Дуда заявив, що його країна продовжує купувати зброю, проте Україна її не отримає, адже вона буде слугувати для захисту самої Польщі. Він додав, що Київ просив про передачу новітньої зброї, яку закупила Варшава, проте його негативна відповідь "була чіткою".

Водночас він заявив, що попри політичні суперечки, Варшава має тверду позицію щодо перемоги України у війні з РФ. За його словами, віддати Росії хоча б сантиметр української території було б катастрофічною помилкою.

Вас також можуть зацікавити новини: