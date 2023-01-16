Президент подякував прем'єру Нідерландів за готовність і далі працювати над зміцненням української протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили можливі сценарії розвитку подій на фронті й спільні заходи на найближчий час.

Як зазначив Зеленський у Twitter, він уже вдруге з початку року провів телефонну розмову із Рютте. Президент подякував співрозмовнику за готовність і далі працювати над зміцненням української протиповітряної оборони.

"Крім того, говорили про можливі сценарії розвитку подій на фронті й наші спільні заходи на найближчий час", - розповів Зеленський.

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Своєю чергою, Рютте після розмови із Зеленським наголосив, що не можна дозволити Росії виграти цю війну.

"Готуючись до візиту в Вашингтон, я розмовляв із Зеленським. Жахливий напад на житловий будинок у Дніпрі підкреслює, чому не можна дозволити Росії виграти цю війну. Координація міжнародної військової підтримки залишається важливою в найближчі місяці", - написав прем'єр Нідерландів.

Ракетні удари РФ по Україні

Як повідомоляв УНІАН, сьогодні під час чергового засідання Ставки верховного головнокомандувача президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія готуватиме нові ракетні удари, тож Україна розробляє максимально ефективні заходи протидії.

Президент також обговорив із військовими події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні.

Нагадаємо, 14 січня російські терористи вдарили ракетою в багатоповерхівку в Дніпрі, де мешкало понад 1,1 тис. людей. Вибухом було повністю знищено одну із секцій будинку. Росіяни вдарили по житловому будинку ракетою Х-22. Уже відомо про 40 загиблих.

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