Президент України закликав росіян не мовчати, щоб не стало надто пізно.

Президент Володимир Зеленський закликав росіян не мовчати і засудити терор проти України, інакше терористи прийдуть і за ними. Це попередження прозвучало у вечірньому відеозверненні глави держави.

Так, президент звернувся до людей "в Росії і з Росії", які не можуть знайти слова для засудження російського терору, хоча "прекрасно все бачать і знають".

"Ваше боягузливе мовчання, спроба перечекати те, що відбувається, закінчаться тільки тим, що одного разу ці ж терористи прийдуть і за вами. Зло дуже чутливе до боягузтва. Зло завжди запам'ятовує тих, хто його боїться або намагається сторгуватися. І коли воно прийде за вами, нікому буде вас захищати", – сказав Зеленський.

Удар по багатоповерхівці в Дніпрі

У суботу, 14 січня, російські війська здійснили новий масований обстріл ракетами української інфраструктури. Одна з ракет вдарила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі.

У результаті цього влучання один з під'їздів 9-поверхової будівлі повністю обвалився, поховавши під собою всіх, хто в цей момент знаходився вдома. Згідно з останніми даними, загинули 30 людей, 73 отримали поранення, ще 33 вважаються зниклими безвісти.

При цьому в російському медіапросторі не приховують радості від загибелі цивільного населення України внаслідок ракетних ударів армії РФ.

Вас також можуть зацікавити новини: