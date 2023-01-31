Лідери держав узгодили спільні дипломатичні кроки щодо реалізації української формули миру.

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо обговорили українську формулу миру та оборонні потреби України.

Президент України зазначив, що поінформував Трюдо про стан справ на фронті та оборонні потреби України в бронетехніці, артилерії та авіації.

"Підтримую постійний контакт із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо... Узгодили спільні дипломатичні кроки, зокрема щодо реалізації формули миру", - сказав Зеленський.

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Зброя для України від Канади

Як повідомляв УНІАН, з початку 2022 року Канада надала Україні військову, економічну, гуманітарну та іншу допомогу на загальну суму понад 5 мільярдів доларів, у тому числі понад 1 мільярд доларів військової допомоги.

27 січня стало відомо, що Канада надасть Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 та інструкторів для навчання українських військових керувати цими машинами. Канада відправить танки, які купила у Нідерландів під час афганської війни.

Раніше стало відомо, що Канада передасть Україні 200 бронеавтомобілів Senator в рамках військової допомоги для відбиття російської агресії. Вони являють собою великий позашляховик на колісному шасі з посиленим бронюванням, що дозволяє протистояти не тільки стрілецькій зброї, але навіть мінам і гранатам. У відділенні для десанту може вміститися до 6-7 солдатів.

Також повідомлялося, що Канада закупить в США системи ППО NASAMS і передасть їх Україні. Це буде перша система ППО, передана Канадою для потреб української армії. Вибір саме системи NASAMS міністр оборони Канади пояснила високими показниками ефективності.

Українська формула миру - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2022 року на саміті G20 Зеленський представив українську формулу досягнення миру та закликав лідерів іноземних держав допомогти Україні реалізувати її.

За його словами, кожен з 10 пунктів формули чітко опрацьований: це радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку; виведення російських військ і припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація закінчення війни.

26 грудня голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Київ планує до кінця лютого 2023 року організувати міжнародний саміт для обговорення формули миру і завершення війни.

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