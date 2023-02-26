Президент зазначив, що це необхідно для донесення позиції України у війні, яку розпочала Росія.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з журналістами, редакторами і продюсерами українського телевізійного марафону "Єдині новини" і підкреслив, що треба посилити інформаційну роботу України в усіх частинах світу.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, зазначивши при цьому, що сьогодні провів зустріч з представниками українського телебачення, а саме українського телевізійного марафону "Єдині новини".

"Дуже змістовна онлайн-зустріч. Привід для зустрічі - річниця марафону. Подяка всім, хто працює в ньому", - сказав Зеленський.

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Водночас, глава держави зазначив, що зміст зустрічі був значно ширшим.

"Ми говорили про посилення інформаційної роботи нашої держави і суспільства, особливо це стосується тих частин світу, де наша дипломатія довгими десятиліттями, з різних причин, не була представлена. І зараз ми маємо зробити так, щоб інформаційно і дипломатично ми були максимально потужними, щоб позиція України була абсолютно зрозумілою у всіх частинах світу", - заявив Зеленський.

Президент сказав, що це важливо для забезпечення деокупації українських територій.

"Чим більше знають про Україну, чим більше розуміють Україну - тим більше підтримують Україну і тим ближчою стає наша перемога", - підкреслив Зеленський.

Річниця російського вторгнення

До річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сполучені Штати Америки розширили санкції проти країни-агресора. До санкційного списку потрапили 22 фізичні та 83 юридичні особи з РФ.

Крім цього, 24 лютого ЄС затвердив 10-й пакет антиросійських санкцій. Три великих банки - "Тінькофф", "Альфа-банк" і "Росбанк" - потрапили до чорних списків. Також санкції вдарили по фізичним і юридичним особам, пов'язаним з "групою Вагнера", російським пропагандистам тощо.

24 лютого 2023 року лідери країн "Великої сімки" (Німеччини, Великобританії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) і керівництво Європейського Союзу також повідомили, якими будуть їхні наступні кроки у введенні санкцій проти Росії.

26 лютого 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав три укази про введення в дію рішень Ради національної безпеки і оборони України про санкції проти Російської Федерації.

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