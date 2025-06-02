Інформацію про зміст російського меморандуму президент України отримав від розвідок країн-союзниць.

Президент України Володимир Зеленський ще не ознайомився з меморандумом росіян, який був переданий сьогодні у Стамбулі українській делегації. Але, каже, від розвідок країн-союзниць отримав інформацію, з якої можна зробити висновок, що Росія повторила ультимативні вимоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав журналістам під час спілкування в ZOOM.

"Я дійсно не бачив цього меморандуму. Але я від партнерів і партнерських розвідок отримав інформацію, що там може бути. Це дуже схоже на ультимативні речі РФ", - сказав президент.

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Зеленський додав, що відверто поділиться своєю думкою про "меморандум", коли його побачить.

Російський меморандум: що відомо

Як повідомляв УНІАН, російський диктатор Володимир Путін заявляв, що припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей" і що Росія "готова працювати з українською стороною над меморандумом щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій".

У понеділок, 2 червня, у Стамбулі відбулася зустріч української та російської делегацій. При тому, що Україна задовго до цих переговорів передала помічнику президента РФ Володимиру Мединському документ зі своєю позицією щодо припинення вогню, РФ свій текст меморандуму надала лише у день перемовин.

На минулому тижні Зеленський розповідав, що українська сторона зв'язувалася з "руськими" щодо документу. У Росії обіцяли "буде-буде", але Україна так і не дочекалася меморандуму, щоб вивчити його перед зустріччю у Стамбулі.

The Washington Post писало, що відсутність умов миру від Росії до зустрічі сторін ставить Україну в "незручне дипломатичне становище".

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