За словами президента, сьогодні у Стамбулі "нахабні люди вели себе трохи скромніше".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розлюченість Росії через українську спецоперацію зі знищення російської бойової авіації нікого не цікавить. Як передає кореспондент УНІАН, про це голова держави сказав журналістам під час спілкування в ZOOM.

Зокрема, у президента запитали, чи українська операція "Павутина" змінила динаміку війни та чи створила кращі переговорні позиції для України.

Як наголосив Зеленський, ця операція "точно зменшує російський потенціал" і "точно показує "руським", що Україна працює над відповідними кроками, і якщо вони не зупиняться, ми будемо працювати далі".

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"Операція також повертає віру в Україну та повернула віру в Україну серед партнерів", - зазначив президент.

Також він розповів, що росіяни розгнівались на Україну через цю операцію. Голова держави нагадав, що за добу до цієї операції Росія здійснила масовану повітряну атаку по Україны. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі та житловим будинкам, що призвело до смертей та поранень серед населення.

"Щодоби це відбувається. Іноді є невеличкі паузи, і я скажу вам відверто, ми "паузами" вже називаємо ночі, коли немає вбивств, а дрони все одно є. І є поранення. Тобто, це пауза у порівнянні з масовими ударами. Але, все одно, йдеться про десятки дронів і крилаті ракети. Тому, розлюченість Росії нікого не цікавить. Росія повинна йти до закінчення війни. Ми всім світом повинні намагатися, принаймні, зупинити їх", - наголосив Зеленський.

Він нагадав, що від адміністрації президента США Дональда Трампа в Україні чекають сильних кроків - підтримання санкцій, і щоб вона змусила російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну. Хоча б піти на першу стадію зупинки цієї війни - на припинення вогню.

"І я вважаю, що з позицією Сполучених Штатів Америки ми зможемо цього досягти швидше", - сказав Зеленський.

Окремо, у президента запитали, чи дійсно операція "Павутина" вплинула на поведінку російської делегації на зустрічі у Стамбулі, і чи стали вони менше погрожувати Україні.

"Наскільки мені відомо, - навпаки, російська сторона сказала про погрози з боку України їх життю. Я, чесно кажучи, здивований. Я впевнений, що наші люди абсолютно коректно вели себе", - сказав Зеленський.

При цьому, говорячи про погрози, які лунають від російської сторони в бік України, він вважає такі погрози безперспективними.

"Поводила себе (російська - УНІАН) делегація, як мені сказали, спокійніше трохи себе, ніж було, але, нахабство, знаєте, - воно вже яке є, то воно таке і є. Нахабні люди вели себе трохи скромніше. Подивимося, може треба ще пару якихось заходів і вже всі спробують себе вести як люди", - наголосив Зеленський.

Деталі й результати спецоперації "Павутина" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, під час спецоперації "Павутина" українськими дронами було уражено 41 російський літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Як зазначив голова СБУ генерал-лейтенант Василь Малюк, наша країна відпрацювала абсолютно законні цілі - військові аеродроми та авіацію, яка бомбардує наші мирні міста.

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