Як зазначає видання, США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона взяла участь у переговорах, навіть якщо Москва не надасть свій меморандум.

Наступний раунд мирних переговорів між Росією та Україною опинився під питанням після того, як Москва відмовилася надати обіцяні умови миру до зустрічі сторін у понеділок у Стамбулі.

При цьому, як пише The Washington Post, тупикова ситуація з умовами поставила Україну в "незручне дипломатичне становище".

"США можуть чинити тиск на Україну, щоб вона взяла участь у технічних переговорах, навіть якщо Москва не надасть свого меморандуму і незважаючи на відмову Росії погодитися на беззастережне припинення вогню", зазначає видання.

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WP нагадує, що президент США Дональд Трамп висловлював роздратування з приводу затримок у переговорах, а американські посадовці неодноразово погрожували відмовитися від участі - сценарій, який зрештою буде вигідний Росії:

"В України мало можливостей для маневру, оскільки вона, як і раніше, покладається на американську військову і розвідувальну допомогу, яка допомогла їй вберегтися від втрати ще більшої території внаслідок російської війни".

Проте українська сторона не бажає починати переговори, ґрунтуючись виключно на раніше запропонованих Росією умовах, які вважає неприйнятними, включно з вимогою поступитися кількома великими містами, які все ще перебувають під контролем України, і різко скоротити чисельність своїх збройних сил.

Тетяна Станова, старший науковий співробітник Російсько-Євразійського центру Карнегі, вважає, що рішення Росії почекати з передачею своїх умов було навмисною тактикою, щоб уникнути будь-якої критики своєї позиції напередодні зустрічі.

"Москва, схоже, має намір позбавити Україну та її європейських партнерів будь-якої можливості знецінити, розкритикувати або відмовитися від взаємодії з документом до початку зустрічі", - написала вона на сайті X.

Новий раунд переговорів

Уже 2 червня у Стамбулі може відбутися новий раунд переговорів щодо врегулювання війни між Україною та РФ. Однак, за даними The Atlantic, на цю зустріч не прибуде американська делегація.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Росія не передала обіцяний нею меморандум. Він зазначив, що РФ затягує війну і робить усе, щоб просто обдурити країни, які намагаються вплинути на Москву.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог підтвердив, що американська сторона отримала відповідний меморандум від України, однак досі чекає на відповідний документ від РФ.

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