Укази про їхнє призначення підписані главою держави 26 листопада.

Президент України Володимир Зеленський призначив за своєю квотою двох суддів Конституційного суду.

Як стверджують в Офісі президента, кандидатури до КСУ обиралися на відкритому й прозорому конкурсі, участь у якому взяли 22 охочих правники.

"Семеро з них були визначені конкурсною комісією як найбільш гідні та професійні. За результатами проведених з цими кандидатами співбесід Володимир Зеленський визначив серед них двох найбільш професійних", - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, переможцями конкурсу стали президент Національної академії правових наук України Олександр Петришин і професор Львівського національного університету ім. Івана Франка Оксану Грищук.

Укази про їхнє призначення підписані главою держави 26 листопада.

"Станом на сьогодні судді Конституційного Суду України, призначення яких здійснює президент України, призначені та можуть виконувати свої обов’язки згідно з Основним Законом", - наголосили в ОП.

Окрім цього, про призначення суддів КСУ Зеленський згадав і на прес-марафоні, який відбувся цієї п'ятниці, 26 листопада, зазначає DW.

"Ви бачили, яка криза була з Конституційним судом. До речі, я призначив - все-таки ми перемогли цей момент, ми його переламали - двох нових суддів від президента України до Конституційного суду", - сказав Зеленський.

Перезавантаження КСУ: що відомо

Зеленський підписав указ, яким скасував укази президента від 2013 року про призначення Олександра Тупицького та Олександра Касмініна суддями Конституційного суду.

Глава держави назвав Тупицького та Касмініна "особами, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України".

16 квітня Зеленський заявив, що процес перезавантаження Конституційного суду - "на правильному шляху".

У липні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду визнав незаконним та скасував указ президента Володимира Зеленського про скасування призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України.

22 серпня Зеленський висловив думку, що реформування Конституційного Суду України не обійдеться без "війни".

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Автор: Олександр Топчій